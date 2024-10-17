رئيس مركز الإبراهيمية بالشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

أكد المحاسب عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بمتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال زيارته للمركز التكنولوجي برئاسة المركز.

حركة سير العمل بالمركز التكنولوجى

حيث كان برفقته المحاسب محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشؤون البيئة والمدينة وحسن الشبراويني مدير مكتب رئيس المركز وتابع مع هشام زناتي مدير المركز التكنولوجي برئاسة المركز حركة سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح.

قرار رئيس مجلس الوزراء

ويأتي ذلك وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

متابعة أعمال مشرفي النظام

وتم متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة أعمال مشرفي النظام وجميع موظفي المركز التكنولوجي وتم مناقشة كافة الملفات المتعلقة والخاصة بملف التصالح والانتهاء من شهادات البيانات.

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والتى تقضى بضرورة الإعلان فى مكان واضح للمواطنين عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والمدن حتى يتسنى للمواطنين إنجاز كافة طلباتهم المتعلقة بالمركز.