أشرف صبحي يضع حجر أساس المدرسة الرياضية الدولية بالغردقة

وضع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حجر أساس المدرسة الرياضية الدولية بمركز التنمية الرياضية بالغردقة. التي يتم إنشائها لتعزيز قدرات الشباب المصري في المجال الرياضي وتوفير بيئة تدريب متكاملة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المدرسة الرياضية الدولية المقرر اقامتها تبلغ مساحتها 3500 متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 65 مليون جنيه، حيث ستقام خارج الموازنة العامة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما من المتوقع ان يدر المشروع دخلًا سنويًا يقارب مليون جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.

كما شدد وزير الشباب والرياضة في حديثه على أن المدرسة الرياضية الدولية ستمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتنا نحو تطوير الرياضة في مصر. حيث تهدف وزارة الشباب والرياضة من خلالها إلى اكتشاف المواهب الرياضية وايضا تعزيز المهارات لدى الشباب، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لهم للتميز في مختلف الألعاب الرياضية. وتكون نواة رياضية قوية في مختلف محافظات الجمهورية لتدعم صفوف المنتخب الوطني المصري.

وتفقد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمركز التنمية الرياضية عدد من الانشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية، ومنها "المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي" والذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة وتأهيلها للمشاركة في البطولات الدولية.

وكذلك "المشروع القومي للياقة البدنية" والذي يهدف إلى نشر ثقافة اللياقة البدنية بين أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم.

وايضا "المشروع القومي للموهبة الحركية" والذي يهدف إلى تطوير المهارات الحركية للأطفال وتعزيز نموهم البدني والعقلي.

أشرف صبحي يتفقد نادي الرحلات ومركز شباب الغردقة

فيما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي الرحلات الرياضي ضمن جولته بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد أشرف صبحي أن نادي الرحلات شهد تحولًا كبيرًا ليكون صرح رياضي متكامل يقدم العديد من الخدمات لأعضائه.

أشرف صبحي يتفقد نادي الرحلات ومركز شباب الغردقة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للأندية الرياضية يأتي في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن نادي الرحلات يمثل نموذجًا يحتذى به في هذا الصدد.

أشرف صبحي يتفقد نادي الرحلات ومركز شباب الغردقة

كما شدد على أن الوزارة ستواصل دعمها للأندية الرياضية من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل الوطن.

أشرف صبحي يتفقد نادي الرحلات ومركز شباب الغردقة

واشاد صبحي بالتطور الذي حدث في نادي الرحلات قائلا: "بفضل الاستثمارات وتعاون وزارة الشباب والرياضة والاعتماد على الأسلوب العلمي الحديث للتسويق، في مواجهة التحديات التي واجهت النادي، فقد تحول نادي الرحلات من نادي يعاني من مشاكل مالية وإدارية إلى صرح رياضي متكامل يقدم خدمات متعددة لأعضائه، فقد ارتفع رصيد النادي من مديونية بقيمة 18 ألف جنيه إلى فائض في الميزانية بقيمة 550 ألف جنيه، وحل جميع القضايا القانونية، كما ارتفع عدد الأعضاء من 84 إلى 610 عضوًا. بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بشكل كامل، حيث تم إنشاء صالات رياضية حديثة وملعب نجيل صناعي، مما ساهم في تحسين مستوى الأداء الرياضي للأعضاء وتحقيق نتائج مشرفة في مختلف البطولات".

أشرف صبحي يتفقد نادي الرحلات ومركز شباب الغردقة

وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الغردقة

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مركز شباب الغردقة، للاطلاع على حجم الإنجازات التي حققها المركز، بما في ذلك المدرسة ونزل الشباب.

