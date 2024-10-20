من أيد لإيد، بدء تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة بإدكو بعد نجاح التجربة بدمنهور

أعلنت محافظة البحيرة، بدء تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة بمدينة إدكو، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة بمدينة دمنهور، ضمن الحملة الجديدة لجمع القمامة تحت شعار "من إيد لإيد"، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتطبيق طرق مبتكرة للحفاظ على نظافة الشوارع والمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيارة المنازل بشكل دوري لجمع أكياس القمامة

وتهدف المنظومة إلى تعزيز نظافة المدن وتقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال قيام سيارات جمع القمامة بزيارة المنازل بشكل دوري لجمع أكياس القمامة، بالإضافة إلى تحسين مظهر الشوارع والقضاء على النقاط العشوائية لتجمع المخلفات.

خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع التراكمات

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية التعاون المشترك لرفع كفاءة منظومة النظافة، مشيرة إلى وجود خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع التراكمات وتحسين البيئة العامة في مختلف المناطق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ