الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من أيد لإيد، بدء تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة بإدكو بعد نجاح التجربة بدمنهور

منظومة النظافة بالبحيرة,
منظومة النظافة بالبحيرة, فيتو

أعلنت محافظة البحيرة، بدء تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة بمدينة إدكو، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة بمدينة دمنهور، ضمن الحملة الجديدة لجمع القمامة تحت شعار "من إيد لإيد"، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتطبيق طرق مبتكرة للحفاظ على نظافة الشوارع والمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

زيارة المنازل بشكل دوري لجمع أكياس القمامة

 وتهدف المنظومة إلى تعزيز نظافة المدن وتقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال قيام سيارات جمع القمامة بزيارة المنازل بشكل دوري لجمع أكياس القمامة، بالإضافة إلى تحسين مظهر الشوارع والقضاء على النقاط العشوائية لتجمع المخلفات. 

خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع التراكمات

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية التعاون المشترك لرفع كفاءة منظومة النظافة، مشيرة إلى وجود خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع التراكمات وتحسين البيئة العامة في مختلف المناطق.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة منظومة الجمع السكني للقمامة ادكو دمنهور

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية