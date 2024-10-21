الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد أبو الغيط: الجامعة العربية ليس لديها دبابة

أبو الغيط، فيتو
أبو الغيط، فيتو

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم، إن الجامعة ليس لديها دبابة، هى منظمة سياسية تلجأ إلى الدبلوماسية لتحقيق الأهداف.

 

أبو الغيط يتلقى نجيب ميقاتي فى بيروت 

وتابع أبو الغيط، فى تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى لبنان، عندما نطالب بوقف اطلاق النار، ولا يتم وقف إطلاق النار، فهذا لا يعني أن الدبلوماسية تلجأ إلى الدبابة، الجامعة العربية ليس لديها دبابة، فهي منظمة سياسية تعمل على أجل تحقيق شيء ما.

زيارة أبو الغيط إلى بيروت، فيتو
زيارة أبو الغيط إلى بيروت، فيتو

وتابع أبو الغيط، "التقيت الرئيس نجيب ميقاتي  واستمع إلى وجهة نظر أمين عام جامعة الدول العربية التي تدعم وبأكبر قدر من المسؤولية الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، والحكومة اللبنانية وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان ووقف عمليات القتل العشوائي، والعودة للتنفيذ الفوري للقرار 1701 حتى ولو  استدعى الأمر صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يعيد تأكيده.

 

زيارة أمين عام جامعة الدول العربية إلى لبنان 

يشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصل في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة لمدة يوم واحد، تهدف لإجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية؛ حسبما صرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة.

 

وقال حسام زكي، إن زيارة أبو الغيط تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية، حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، الذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية، كما تهدف الزيارة لتشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي، باعتباره أمرًا بات يشكل أولوية مهمة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد، بما يمكّنه من مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها.

أبو الغيط يدعو إسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان

أحمد أبو الغيط يزور بيروت لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الجامعة العربية نجيب ميقاتي مجلس الامن

مواد متعلقة

زيارة تغلق أبواب الحل، المبعوث الأمريكى يربك لبنان بالتراجع عن تعديل القرار 1701

غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات بالبقاع شرقي لبنان

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

بعد تصريحات الرئيس، أسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية