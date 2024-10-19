السبت 19 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

رافضا فرض الوصاية الإيرانية، أبو الغيط: حكومة لبنان هي وحدها من يتفاوض باسم الدولة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701"، مشددًا على أن "الجامعة العربية موقفها واضح في هذا الخصوص وأن قراراتها جميعا تشدد علي سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية".

 

لا محل لفرض الوصاية أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية

وأضاف الأمين العام، ردًا على أسئلة للصحفيين حول تعليقه على  تصريح إيراني من استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701: "إنني كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتي الكاملة  للموقف الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي والذي تمثل في رفض هذا التصريح الإيراني.. فلا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية.. ونحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر".
وقال: "الحديث عن دعم السيادة اللبنانية لا يجب ان يكون مجرد كلمات فارغة.. بل يجب ان يكون مدعومًا بمواقف حقيقية خاصة في هذا الظرف الصعب.. ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف".
 

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