الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أحمد أبو الغيط يزور بيروت لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

يتوجه السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى العاصمة اللبنانية “بيروت” الاثنين، فى زيارة تستغرق يوما واحدًا ، لاجراء  مباحثات  مع القيادات اللبنانية؛ صرح بذلك السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة.

أحمد أبو الغيط يزرر بيروت للتعرف على الوضع الإنسانى

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد  لـ جامعة الدول العربية: إن زيارة  زيارة أبو الغيط إلى بيروت، تستهدف التشاور  مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي يستلزم الحد الأدني من التفاهمات اللبنانية.

أبو الغيط يناقش فى لبنان ملف الشغور الرئاسي 

كما تهدف الزيارة الي تشجيع التوصل الي تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي باعتباره أمرًا بات يشكل أولوية هامة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبري التي يمر بها. 
 

وأضاف الأمين العام المساعد، أن أبوالغيط يهدف كذلك للتعرف  علي الموقف اللبناني فيما يتعلق  بالوضع الإنسانى والاغاثى لدعم النازحين جراء العدوان، خاصة في ضوء قرب انعقاد اجتماع باريس يوم ٢٤ الجاري والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه. 

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