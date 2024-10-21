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المشدد 6 سنوات لسائق وعامل لاتجارهما في الحشيش بالقليوبية

المشدد 6 سنوات لسائق
المشدد 6 سنوات لسائق

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات لسائق وعامل لاتجارهما في الحشيش والهيروين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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جنايات بنها تعاقب متهمين بالاتجار في الحشيش

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة المتهمين "ادهم.ر.م" ٢٣ سنة - سائق - ومقيم نوي - شبين القناطر - و"أحمد.أ.إ" ٢٥ سنة - عامل بمخزن خردة - ومقيم البداوي - المنصورة القليوبية في القضية رقم ١٣١٩٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩١٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنهما في يوم ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهرًا مخدرا (الهيروين) والحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا ناريًا فرد خرطوش محلي الصنع بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة ان المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

 

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