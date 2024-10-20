ضمن مبادرة صحة المرأة، جامعة بنها تنظم احتفالية أكتوبر الوردي

نظمت جامعة بنها برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، احتفالية أكتوبر الوردي " عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالقليوبية

وجاء ذلك بحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الأساتذة من المستشفيات الجامعية وكلية الطب البشري.

وتناولت الندوة نبذة مختصرة عن مشاركة جامعة بنها فى جميع المبادرات الرئاسية التي تدعم الرعاية الصحية المتكاملة للسيدة المصرية، ومنها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما تناولت الندوة عرض فيديو توضيحي، وإلقاء عدة محاضرات عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وطرق الكشف وأعراض المرض، وكيفية الفحص الذاتي للثدي، وعوامل الخطورة، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة، ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان.

الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي بدأت فى يوليو 2019، وتستهدف السيدات فوق سن 18 سنه بتوفير خدمة فحص الثدى والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط - والسكر - والوزن - والطول) ويتم ذلك فى جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28 سؤال يشمل بيانات اجتماعية، وصحية يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى وتعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر وذلك لمتابعة الحالة الصحية الثدي.

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