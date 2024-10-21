زيارة تغلق أبواب الحل، المبعوث الأمريكى يربك لبنان بالتراجع عن تعديل القرار 1701

استقبل رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم موفد الرئيس الأمريكى آموس هوكشتاين، في السرايا بحضور سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

ميقاتي يشدد على أهمية وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701

وخلال الاجتماع شدد ميقاتي، على "أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 لكونه الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة".

وقالت مصادر مطلعة على كواليس اللقاء: إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أبلغ المبعوث الأمريكى إلى لبنان، أنه يمكن للبنان انتخاب رئيس جديد للبلاد في الأسبوع الأول من إقرار هدنة.

اقتراح برئيس لبناني منتخب يشرف على تطبيق القرار 1701

وأضافت المصادر، أن بري أكد لهوكستين أن الرئيس المنتخب يشرف على تطبيق القرار 1701 والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت أن زيارة هوكستين خلصت إلى تراجع في موقف واشنطن، بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701، حيث إن "أي تعديل للقرار 1701 يحتاج إلى موافقة روسية وصينية وأمريكية، ليس هناك بوادر لخوض هذه المعركة حاليا".

وأكدت المصادر، أن زيارة آموس هوكستين إلى بيروت، لا تحمل حلا، وهي تأتي في إطار المحاولة قبيل الانتخابات الأمريكية.

مبعوث بايدن يزعم رغبة بلاده فى إنهاء حرب لبنان

وبعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أكد هوكستين، أن ربط مصير لبنان بنزاعات أخرى، في إشارة الى الحرب في غزة، "لم يكن وليس في مصلحة" اللبنانيين، مؤكدا رغبة بلاده بإنهاء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في "أسرع وقت ممكن".

وشدد هوكستين، على أن "التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا وربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني.

وقبيل زيارة هوكستين إلى بيروت، كشفت تقارير إخبارية أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة شروطها بشأن إنهاء الحرب في لبنان، بينما يقوم وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، بزيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.