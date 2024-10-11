الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ميقاتي: 600 مدرسة في لبنان تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين

ميقاتي رئيس حكومة
ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن قرار حكومته بمطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراء عاجل لوقف تام وفوري لإطلاق النار.

وأكد ميقاتي التزام لبنان بالقرار الأممي 1701، داعيًا المجتمع الدولي إلى إلزام العدو الإسرائيلي بالامتثال لهذا القرار. وشدد على تمسك لبنان بحقوقه في أرضه وسيادته.

وأشار ميقاتي إلى أن حزب الله، كعضو في الحكومة، يوافق على تطبيق القرار الأممي 1701. كما أفاد بأنه تلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأميركي بشأن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، حيث أكد الوزير أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وعبّر ميقاتي عن استنكاره للاعتداء الإسرائيلي على قوات اليونيفيل، مؤكدًا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. وأكد أن سلامة وأمن البلاد هما أولويته القصوى، وأن وقف إطلاق النار الفوري يعتبر أمرًا ضروريًا.

كما أشار إلى أن 600 مدرسة حكومية وخاصة في لبنان تؤوي آلاف النازحين، موضحًا أن الحكومة تخطط لإنشاء مراكز إيواء جديدة لتلبية احتياجاتهم. واعتبر ميقاتي أن لبنان يعاني من غطرسة إسرائيلية غير مبررة، تنتهك سيادته أمام أعين العالم، مستندة إلى صمت المجتمع الدولي عن مجازرها.

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