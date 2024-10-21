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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي الخاص للبنان: الوضع خرج عن السيطرة

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

 قال المبعوث الأمريكي الخاص للبنان آموس هوكشتاين، اليوم الإثنين: “الوضع خرج عن السيطرة وربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين”.

 

الوضع في لبنان خرج عن السيطرة 

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة وواشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة.

وقال مصدران في لبنان إن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين سيجري محادثات مع مسئولين لبنانيين في بيروت، اليوم الإثنين، حول شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

 

محادثات أمريكية مع مسئولين لبنانيين في بيروت

 جاء ذلك في الوقت الذي يوسع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحزب.

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جيش الاحتلال يكثف غاراته الجوية على شرق وجنوب لبنان

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إطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها

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لبنان المبعوث الأمريكي الخاص للبنان واشنطن إسرائيل

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