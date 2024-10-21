بيطري القناة تعقد مؤتمرها العلمي الـ15 (صور)

شهدت جامعة قناة السويس، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، الذي يقام في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر.

توقيت إقامة المؤتمر

ويقام المؤتمر على مدار 4 أيام أبحاث متنوعة في مجال الطب البيطري، والتي تركز على تنمية الثروة الحيوانية وتوفير غذاء آمن وعالي الجودة للإنسان.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

الرعاة والمشرفون على رعاة المؤتمر

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ورئيس شرف المؤتمر وبإشراف التنفيذي للدكتورة رانيا حلمي أبو حطب، وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقررة المؤتمر، والدكتور علي معوض، الرئيس التنفيذي للمؤتمر.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

أبرز الحضور خلال المؤتمر

شهد المؤتمر حضور الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويقام المؤتمر تحت إشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر.



من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم مثل هذه المؤتمرات التي تعزز رؤية الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يُعدّ فرصة لتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية، بالإضافة إلى الشراكات مع الكيانات الصناعية والاستثمارية لتحقيق أقصى استفادة علمية واقتصادية.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وقال الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في كلمته “إن الطب البيطري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التغيرات البيئية والجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم. فمع تزايد التحديات مثل النزاعات والهجرة والتغيرات المناخية، أصبحت صحة الحيوانات وصحة الإنسان مترابطة بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى. العالم يواجه اليوم تهديدات متعددة مثل الأوبئة العابرة للحدود، والضغط على الموارد الطبيعية، والاختلالات في سلاسل الإمداد الغذائي. وهنا يأتي دور المتخصصين في الطب البيطري، حيث يتصدرون الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وصحة المجتمعات من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة للحيوانات. هذا يسهم في إنتاج حيواني مستدام يُغذي السكان ويحد من الفقر. نهدف اليوم من خلال هذا المؤتمر إلى مناقشة كيفية مساهمة الطب البيطري في تحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة الإنسان والحيوان معًا، مع تبادل الأفكار والابتكارات التي تعزز من هذا الدور. دعونا نعمل معًا لتعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق مستقبل أفضل، حيث يكون الطب البيطري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والصحة العامة”.

وأوضح الدكتور صلاح مصيلحي رئيس شرف المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول مستدامة لمكافحة الأمراض الحيوانية، وتنمية الثروة الحيوانية، فضلًا عن دعم خطط التنمية في الحقل البيطري وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى تعزيز برامج التحصين لحماية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة وتبني تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي لتطوير القطاع البيطري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ