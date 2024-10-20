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«زراعة الشرقية» تعقد الجمعية العمومية للجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية:اجتماع
زراعة الشرقية:اجتماع الجمعية العموميةللحمعيات الزراعية

 عقد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية اجتماع الجمعية العمومية للجمعيات الزراعية بمحافظة الشرقية بالسرادق الذى أقامته الجمعية المشتركة بمنيا القمح محافظة الشرقية.

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المهندسون حضر الاجتماع 

 وحضر الاجتماع عفيفى قادوس رئيس الجمعية المشتركة والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية والمهندس سمير راشد مدير عام اداره المتابعة بمديرية الزراعة والمهندس أحمد مصطفى غريب مدير عام الإدارة الزراعية والمهندس محمد إبراهيم الدسوقى مدير عام التعاون بالشرقية.

 

بالإضافة إلى المحاسب أشرف منصور بالإدارة العامة للتعاون وعرفه مدير الإدار  المركزية للتعاون بالشرقية والمهندس صبرى على مدير المكتب الفنى بمديرية الزراعة بالشرقية ولفيف كبير من مجالس ادارات الجمعيات الزراعية بنواحى المركز. 

وبدأ الاجتماع بكلمة المحاسب أشرف عامر رئيس مركز منيا القمح  عن مشاكل قرى المركز وكيفية حلها من خلال الوحدات المحلية وضرورة الاستفادة من قانون التصالح عن المخالفات التى تمت قبل القانون187 لسنه 2023 وتضافر الجهود لمنع قيام المواطنين بحرق قش الأرز والاستفادة منه. 

واستكمل  وكيل وزاره الزراعة الحديث  عن مشاركة مجلس إدارة الجمعيات الزراعية فى خدمة أهالى القرية ومشاركة مديرى الجمعيات فى الحصر الفعلى على الطبيعة للمحاصيل الشتوية والمشاركة الفعلية فى تنمية موارد الجمعية ومتابعة صرف الأسمدة ووعد بحل أى مشاكل تعترض قطاع الزراعة بالشرقيه وتوفير تقاوى القمح المعتمدة بالجمعيات وخاصة إنتاج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

أصناف القمح المسموح بها هذا العام 

وقال إن أصناف القمح المسموح بزراعتها بمحافظة الشرقية هى سخا 95 وسخا 96 وجيزة 171ومصر 3 ومصر 4 وسدس 14 مشددا على الالتزام بالسياسة الصنفية وشرح التوصيات الفنيه لزراعه القمح 

توفير كمية التقاوى والأسمدة 

 وذلك للحصول على إنتاجية عالية من المحصول من خلال الزراعة بالسطارة وعلى مصاطب  لتوفير كمية التقاوى والأسمدة والمياه وعدم المبالغة فى كميه التقاوى المستخدمه فى الزراعه حرصا على عدم كثافه المحصول وتعرضه للرقاد 

 

قانون الزراعة رقم 53لعام 1966

وتناول المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية  قانون الزراعه رقم 53 لعام 1966 والمادة 92 منه أن مجلس إدارة الجمعية ورئيسها مسؤول عن مراجعه الحيازات الزراعيه قبل تدوين مدير الجمعية للحيازة بسجل 2 زراعة خدمات والتوقيع على عقود البيع والشراء بمشاركة عضوين من أعضاء الجمعية ومراجعة الحصر قبل التوقيع عليه

حوكمة صرف الأسمدة والتوزيع العادل

 وشدد المهندس سمير راشد مدير عام المتابعة على ضروره حوكمه صرف الاسمده والتوزيع العادل بين المزارعين ومتابعه حمايه الاراضى فى كل قريه وعدم السماح بانشاء حيازات وهميه للاستيلاء على الاسمده 

ميزانية الجمعيات والأرباح والمصرفات 

وقال المهندس أشرف منصور عن ميزانية الجمعيات الزراعية والأرباح ومصادر الدخل والمصروفات واخيرا تحدث الحاج عرفه رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالشرقيه عن توافر الأسمدة بالموسم الشتوى القادم وان الخطه الشهريه ستتم من خلال الاداره الزراعيه والجمعية المشتركة ومسؤول كارت الفلاح بالمركز واخيرا.

وأكد  المهندس أحمد مصطفى مدير عام الاداره الزراعيه من ضروره توحيد كل الجهود لخدمه الفلاح وتقديم كل الدعم له من خلال توفير الاسمده وتطهير الترع والمساقى الخصوصيه من خلال جهاز تحسين الاراضى او التعاون الزراعى طبقا للخطة الموضوعه ومشاركه مدير الجمعيه فى اعمال الحصر

الجميع يعمل على قلب رجل واحد

 و بالإضافة الى متابعة حمايه الاراضى وتوجيه المزارعين للتصالح على مخالفات البناء وتوافر الاسمده بالجمعيات وان يعمل الجميع على قلب رجل واحد اعد واشرف غلى نجاح الجمعيه العموميه وعرض مشاكل مجالس ادارات الجمعيات الحاج عفيفى قادوس بخبرته المشهود لها على كافه المستويات 

عقد دورات تدريبية لمجالس الإدارة 

وطالب وكيل وزاره الزراعه مدير عام التعاون الزراعى بالشرقيه بعقد دورات تدريبه لمجالس إدرات الجمعيات للتوعية والارشاد 

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شهادات التقدير لرئيس المركز ووكيل الوزارة 

وفى ختام الاجتماع قدم المهندس فرحات شهادات التقدير لسيد رئيس مركز ومدينه منيا القمح لجهوده المتميزة فى خدمه المركز ثم المهندس عماد جنجن وكيل وزاره الزراعه بالشرقيه ثم المهندس احمد مصطفى مدير عام الاداره الزراعيه

 

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية المحاسب اشرف عامر رئيس مركز ومدينة منياالقمح إجتماع الجمعية العمومية الجمعية المشتركة منياالقمح

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