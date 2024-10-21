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تموين الشرقية: ضبط 68 طن أعلاف ودقيق مجهولة المصدر

ضبط أعلاف ودقيق مجهولة,
ضبط أعلاف ودقيق مجهولة, فيتو

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة تم ضبط مواد تموينية وغذائية مختلفة مجهولة المصدر.

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حملة مكبرة برئاسة محمد سعد 

 وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ومحمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية برفقة حملة قطاع وسط الشرقية برئاسة أبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات بدائرة مركز فاقوس.

 

ضبط 46 طنا و800 كم أعلاف 

 وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 46 طنا و800 كجم أعلاف غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها مجهولة المصدر  داخل مدشة أعلاف ومخزن تابع للمدشة.

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أرز معبأ مجهول المصدر 

 كما تم ضبط 18 طنا و500 كجم أرز معبأ مجهول المصدر وغير مصحوب بمستندات دالة على مصدرها، وضبط  2325 كجم دقيق بإجمالي كمية قدرها 2 طن و525 كجم دقيق مجهول المصدر  وباستمرار أعمال الحملة تم ضبط 36 جركن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل شركة مبيدات زراعية.

 

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية مديرية الطب البيطرى مباحث التموين مديرية الصحه التنسيق مع جهاز حماية المستهلك

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