تموين الشرقية يضبط أطنان مواد غذائية غير صالحة خلال حملات مفاجئة

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم اليوم تسيير حملة تموين مكبرة بمنيا القمح والزقازيق.

الإدارة العامة للتجارة الداخلية

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز منيا القمح برئاسة المهندس أحمد القواشتي مديرعام التجارة الداخلية والمهندس عبداللطيف النجار والمهندس سعيد الشرقاوي ومحمد عبد السلام وجيهان عبد العزيز وسحر عبد الوهاب، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٣٣٦٥٥ جنح منيا القمح لمحطة تموين سيارات لتجميع ١٨١٧ لتر بنزين ٨٠.

ضبط مخزن أغذية بدون ترخيص

كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على ٨٢٠ كرتونة جبن بكمية قدرها ٤ طن و٣١٠ كيلو جبن وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ٣٢٢٨٩ جنح مركز الزقازيق و ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية وتم التحفظ على ١٠٠٠ لتر زيت صويا مجهول المصدروتم تحرير محضر برقم ٣٣٦٥٩ جنح منيا القمح

محاضر للسولار وسمن مجهول المصدر

و أيضا ضبط مصنع غراء وتم التحفظ علي ١٠٠٠ لتر سولار في غير الغرض المخصص له وتم تحرير محضر برقم ٣٣٦٥٨ جنح منيا القمح.كما تم ضبط مخزن مواد غذائية وتحرير محضر برقم ٣٣٦٥٦ جنح منيا القمح مجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٤ صفيحة سمن بإجمالي كمية ٢٦٤ كيلو سمن مجهول المصدر.

تحرير محضر ضد بائع سجائر ومشروبات

كما تحرير المحضر رقم ٣٣٦٥٧ ضد صاحب محل سجائر ومشروبات وتم التحفظ على ٤٠ عبوة بن مجهولة المصدر وزن ٢٢٥جم بإجمالي كمية ٩ كيلو.

تعليمات محافظ الشرقية

وكان محافظ الشرقية قد اصدر تعليماته بضرورة تنسيبق كل أجهزة المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والتموين لضبط الاسعار فى المحافظة