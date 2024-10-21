محافظة الأقصر تدشن برنامج التسويق الإلكتروني (صور)

دشنت وحدتا “أيادي مصر” و"تكافؤ الفرص"، بديوان عام محافظة الأقصر، ثالث برامجهما التدريبية بعنوان "التسويق الإلكتروني"، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

التسويق الإلكتروني

ويأتي ذلك على هامش ملتقى التوظيف بالأقصر والذي عقد خلال الأيام الماضية لتوفير 1000 فرصة تدريبية لشباب المحافظة، وفي إطار خطة منصة أيادي مصر برئاسة نجوى علي النوبي، ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نورا أحمد عثمان لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة شباب المحافظة ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وحاضرت بالتدريب ريهام رضوان مدير التسويق الإلكتروني، وتم مناقشة بعض العناصر الأساسية للدورة ومنها إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية على فيسبوك، إنستجرام، ويوتيوب، وكتابة محتوى جذاب موجه لجمهورك المستهدف، وكيفية إنشاء تصميم احترافي باستخدام كانفا، والتحليل باستخدام أدوات المتابعة لضمان أفضل النتائج، والإعلان الممول وكيفية استهداف الجمهور بشكل فعال، وكأساسيات تحسين محركات البحث (SEO) للسوشيال ميديا.

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