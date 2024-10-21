لأول مرة، تحليق 81 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر اليوم الإثنين لأول مرة، إقلاع 81 رحلة منطاد ساخن أقلت على متنها عدد من السائحين الأجانب من حول العالم.

وقال أحمد عبود ممثل إتحاد البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر إنه بفضل الإدارة الحكيمة لدى الشركة المصرية للمطارات ولإدارة أرض إقلاع البالون، تم تحقيق طيران عدد 81 رحلة بالون طائر اليوم الإثنين، حملت على متنها أكثر من 1745راكبا من مختلف الجنسيات، مشيرًا إلى أنه نأمل المزيد من الرحلات والوصول الى المستهدف اليومى من عدد الرحلات وهو 120 رحلة تجارى يوميا فى القريب العاجل وفقًا لتوجيهات سلطة الطيران المدنى خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي.

سلطة الطيران المدني

يشار إلى أن محافظة الأقصر تنفرد بمجال البالون الطائر عن المحافظات السياحية الأخرى، نظرا لطبيعة جوها الملائم لإقامة نشاط المنطاد الساخن، كما تحتل المركز الثالث عالميا في هذا المجال، ويتطلب البالون الطائر التحليق في أجواء صافية وطقس مستقر، فضلًا عن تزويده بمعايير الجودة العالية والسلامة والأمان التي بدورها تحمي أرواح السائحين على متن الرحلة.

وينطلق رحلات البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر بصورة يومية فجرًا، لأخذ السائح في جولة فوق التاريخ الفرعوني مدتها تصل إلى 45 دقيقة على ارتفاع 1500 قدم من سطح الأرض، ليشاهدوا الصحراء الصفراء التي تعج بالمزارات الأثرية والطبيعة الخضراء على ضفاف نهر النيل بالأقصر.

ويرجع تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة.