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رياضة

بحضور موتسيبي وجمال علام، الكاف يناقش مع اتحاد شمال أفريقيا تنظيم البطولات وتطوير الكرة

جمال علام، فيتو
جمال علام، فيتو

 عقد اجتماع بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -الكاف - مع اتحاد شمال أفريقيا ممثلا في جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اتحاد شمال أفريقيا، تطرق خلاله الاجتماع عن إنجازات الاتحاد في تنظيم البطولات ومناقشة طرق تطوير الكرة  الأفريقية وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كما تطرق الاجتماع بحضور موتسيبي وجمال علام، لمناقشة الصعوبات والعقبات التي تواجه اتحاد شمال أفريقيا وعرض المقترحات للمرحلة القادمة.

 

 

وحضر عن الاتحاد المغربي طارق نجم الأمين العام وحسن فلالي المسئول المالي، ومن الاتحاد الجزائري وليد صادي رئيس الاتحاد،  ونذير بوزناد وحضر من الإتحاد التونسي كمال إيدير رئيس الاتحاد و من الاتحاد المصري دينا الرفاعي كما  حضر الأمين العام لاتحاد شمال افريقيا محمود الهمامي.

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الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اتحاد شمال أفريقيا جمال علام

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