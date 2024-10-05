خبير بالشأن الإفريقى يكشف مطالب مجلس السيادة السودانى من الاتحاد الإفريقى

قال الدكتور رمضان قرنى، نائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الإفريقية، أن هناك حالة حراك إفريقي لوقف الحرب في السودان، وتطبيق مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الإفريقية، وإيقاف الحرب بـالسودان، ومع رئاسة مصر الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قام وفد المجلس بزيارة مهمة ونوعية إلى بورسودان، حيث إلتقى أعضاء الوفد بمجلس السيادة السوداني، ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية مختلفة.



المؤشرات تكشف أهمية زيارة الوفد الإفريقي لحل الأزمة السودانية

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن أهمية توقيت زيارة الوفد الإفريقي تأتي في ضوء العديد من المؤشرات:



أولا: التطورات العسكرية الأخيرة ونجاح الجيش السوداني في تحقيق تقدم عسكري في الخرطوم وسنار.



ثانيا: قرار الرئيس بايدن برفع بعض القيود التي كانت واشنطن تفرضها على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مما يتيح له الحصول على مساعدات تنموية أمريكية والإستفادة من برنامج الرعاية الصحية العالمية للوكالة الأمريكية للتنمية.



ثالثا: طرح مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بعنوان “قانون المحاسبة في السودان” لحماية الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.



رابعا: إعلان المبعوث الأمريكي للسودان عن فتح قنوات اتصال مع الإتحاد الأفريقي بخصوص تجهيز قوات للتدخل؛ بهدف حماية المدنيين في السودان.



أبرز مطالب مجلس السيادة السودانى

وواصل حديثة قائلا يمكن القول إن زيارة وفد المجلس للسودان كانت فرصة مهمة لمجلس السيادة لطرح مطالب السودان من الاتحاد الأفريقي ومن أهمها:

 وصف قوات الدعم السريع بالقوة المحتلة للبلاد.

 إبداء التحفظ تجاه المواقف السالبة للدول الأفريقية تجاه الأزمة بالسودان. وخاصة عدم تقديم إدانة واضحة لإنتهاكات ميليشيا الدعم السريع الإرهابية.

 تجديد رفض السودان القاطع للتدخلات الدولية والإقليمية "السالبة" في الأزمة الراهنة.

غلق الباب أمام فكرة طرح تواجد قوات إفريقية بالسودان

وتابع من المتوقع أن تسفر زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي عن تحقيق بعض الحلول المهمة للأزمة في السودان، لعل من أهمها غلق الباب أمام فكرة طرح تواجد قوات أفريقية بالسودان، حسب الرغبة الأمريكية الراهنة، في ضوء تبني العديد من الدول الأفريقية، وعلى رأسها مصر فكرة وجود قوات أجنبية بالسودان.

• يتوقع أن تشهد الفترة القادمة تكثيف المفاوضات والمباحثات لتفعيل لمقترح الاتحاد الأفريقي بطرح خارطة طريق لإنهاء النزاع، سعيا إلى وقف إطلاق النار، شريطة التجاوب الإيجابي من طرفي الحرب مع هذا المقترح. وضمان الدعم الإقليمي والدولي.