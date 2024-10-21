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الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

 ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة بنها المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين في مجال العلوم الإنسانية.

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المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا  بجامعة بنها 

 وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن العلوم الإنسانية تعد من التخصصات الهامة حيث تلعب دورا أساسيا في عالم المعرفة خاصة وأن كل العلوم تنطلق منها في محاولة لتحقيق تنمية مستدامة على مختلف الأصعدة الإنسانية التي تهتم بقضايا إنسانية واجتماعية متنوعة ومتباينة.
وأضاف " الجيزاوي " ان المؤتمر يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، وطرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. 

 

محاور مؤتمر جامعة بنها لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية 
 وقالت الدكتور جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن المؤتمر يناقش عددا من المحاور منها محور العلوم التجارية والاقتصادية، العلوم القانونية، العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، الدراسات الأدبية واللغوية، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية والمعلومات، بالإضافة الى محور علوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، ومحور علوم التربية الرياضية، ومحور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية.


وأضافت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المتحدثين بالمؤتمر هم الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا ووزير التربية والتعليم السابق بمحاضرة بعنوان " مستقبل الدراسات العليا في العلوم الإنسانية "  ، والدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب بمحاضرة بعنوان "العلوم الإنسانية والهندسة الاجتماعية والتطور التكنولوجي"، وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بمحاضرة بعنوان " الذكاء الاصطناعي.. إيجابيات ومخاوف مشروعة ".
وأشارت " عبد الهادي " إلى أن الجامعة تدعو جميع الباحثين والطلاب المتميزين في مرحلة الدراسات العليا للمشاركة في هذا المؤتمر المميز، الذي سيوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار البحثية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية.

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جامعة بنها الاهلية جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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