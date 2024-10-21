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محافظات

محافظ الغربية: تكثيف الحملات على المواقف وغرامات فورية لمخالفي التعريفة

الحملات على المواقف
الحملات على المواقف

 أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لانتظام العمل داخل مواقف مراكز ومدن المحافظة وتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة يوميًا. 

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محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالموقف

جاء ذلك لتأكد محافظ الغربية من التزام السائقين بـ تعريفة الركوب المقررة، وعدم مخالفة خطوط السير أو استغلال المواطنين، مؤكدة توقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتعريفة الركوب المقررة.

 

وأشار الجندي إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع لحظة بلحظة حالة حركة النقل والمواصلات بشكل عام وكذا محطات الوقود، للاطمئنان على الحالة العامة وعدم المغالاة في الأسعار.

وناشد الجندي المواطنين، بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري على ارقام لوحات السيارات في حال مخالفة السائق للتعريفة المعلنه من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم "  على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤).

وفي سياق آخر وجه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.

 

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