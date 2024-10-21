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محافظات

بيدي لا بيد عمرو، لودر وجرار حكومي في طنطا يلقى القمامة والمخلفات بمصرف زراعي (صور)

لودر وجرار الوحدة
لودر وجرار الوحدة المحلية بنواج بالغربية يلقى القمامة،فيتو

في حادثة أثارت استياء المواطنين تم رصد لودر وجرار تابعين للوحدة المحلية بنواج في مدينة طنطا بمحافظة الغربية يقومان بإلقاء القمامة والمخلفات في المصرف الزراعي بالقرية.

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وأعرب سكان القرية عن مخاوفهم من تدهور الوضع البيئي، مؤكدين أن هذا التصرف يهدد صحتهم وسلامة المحاصيل الزراعية.

من جهتها أكدت الوحدة المحلية أنها ستقوم بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها وتناشد الجهات المعنية المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات للحفاظ على البيئة وصحة المجتمع.
 

 

محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالموقف

 

وفي سياق آخر أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة لمتابعة انتظام العمل.

 

جاء ذلك من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها جميع مراكز ومدن الغربية بالاشتراك والتعاون مع المرور ومباحث التموين وكافة الأجهزة المعنية وبذل أقصى الجهود لمكافحة استغلال المواطنين.

 

جاء ذلك خلال متابعته الصباحية لانتظام العمل بكافة المواقف ومحطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة مشيرا إلى استمرار تنفيذ الحملات على مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم رفع الأجرة على المواطنين ومتابعة التزام السائقين بخطوط السير والعمل على تحقيق الانضباط داخل المواقف وإعادة تنظيمها.

وأشار الجدي الى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع لحظة بلحظة حالة حركة النقل والمواصلات بشكل عام وكذا محطات الوقود، للاطمئنان على الحالة العامة وعدم المغالاة في الأسعار.

وناشد محافظ الغربية المواطنين بعدم الإنصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فورًا من خلال"مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣

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