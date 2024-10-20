الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

وكيل أوقاف الغربية للواعظات، واجبنا تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة

في إطار رؤية الدولة
في إطار رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة

التقى الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم الأحد بالواعظات، للوقوف على سير العمل الدعوي ومتابعة الأنشطة التثقيفية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة في مختلف المجالات،  وفي إطار عناية وزارة الأوقاف بالمرأة ودعمها.

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جاء ذلك بحضور الشيخ محمد عبد الغني صولة مدير الدعوة بالغربية.
 

وخلال اللقاء أكد الدكتور نوح العيسوي أن دور الواعظات لا يقل أهمية عن دور السادة الأئمة في المساجد، مثمنا جهودهن في مواجهة الفكر المتطرف , مشيرا إلى أن واجبنا جميعا تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والمتشددة , 

كما أشار وكيل الوزارة إلى أهمية دور الواعظات في بناء الوعي الديني والثقافي والمعرفي لدى الأسرة المصرية، مما يترتب عليه بناء أسرة قوية متماسكة ملتزمة بصحيح الدين، وصحيح الأخلاق، مؤكدًا على جميع الواعظات العمل على توضيح الحقائق المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة المصرية , وتربية النشء , لتحقيق الاستقرار  في المجتمع.
 

وفي ختام اللقاء استمع نوح إليهن، ووعدهن بدراسة مقترحاتهن والأخذ بها فيما يتعلق بخدمة الدعوة الإسلامية.

 

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