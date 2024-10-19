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محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالموقف

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة لمتابعة انتظام العمل.

محافظ الغربية يتفقد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

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جاء ذلك من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها جميع مراكز ومدن الغربية بالاشتراك والتعاون مع المرور ومباحث التموين وكافة الأجهزة المعنية وبذل أقصى الجهود لمكافحة استغلال المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته الصباحية لانتظام العمل بكافة المواقف ومحطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة مشيرا إلى استمرار تنفيذ الحملات على مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم رفع الأجرة على المواطنين ومتابعة التزام السائقين بخطوط السير والعمل على تحقيق الانضباط داخل المواقف وإعادة تنظيمها.

وأشار الجدي الى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع لحظة بلحظة حالة حركة النقل والمواصلات بشكل عام وكذا محطات الوقود، للاطمئنان على الحالة العامة وعدم المغالاة في الأسعار.

وناشد محافظ الغربية المواطنين بعدم الإنصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فورًا من خلال"مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣.

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