الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سمير محمود عثمان: هذا رأيي في هدف بيراميدز أمام الزمالك وواقعة أكرم توفيق

سمير عثمان، فيتو
سمير عثمان، فيتو

أكد سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى ان إلغاء هدف فريق بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في مرمى الزمالك فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء في السوبر المصري قرار صحيح، موضحا “الهدف من تسلل واضح وفقا للقانون ”.

 

وقال سمير محمود عثمان في  تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجة 93.7 "أكرم توفيق لاعب الأهلى كان يستحق الحصول على إنذار ثان والطرد أثناء مواجهة سيراميكا وهذه هي الحالة الوحيده فى ذلك اللقاء ".

تصريحات مسئولو بيراميدز والزمالك "عيب " 

وعلق سمير محمود عثمان على التصريحات الانتقادية من مسئولى بيراميدز والزمالك  لحكام اللقاء، قائلا "من العيب هذه التصريحات، وهل يجوز هجوم بعض الحكام على لاعب او مدرب ومن يرغب فى الحكام الأجانب يقوم بإحضارهم بنفسه لإدارة المباريات".

وأضاف سمير محمود عثمان: "أمين عمر حكم جيد والأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بنهائى السوبر المحلى يوم الخميس المقبل".

كاس السوبر المحلي

وجمع الدور نصف النهائي للسوبر المصري  بين الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، فيما تواجه في الناحية الأخرى فريقا بيراميدز بطل الكأس والزمالك صاحب الكارت الذهبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1  فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

 وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويتواجه الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

 

الزمالك يخوض تدريبات استشفائية بعد التأهل لنهائي السوبر المصري

السوبر المصري، مران خفيف للاعبي الأهلي بعد تخطي عقبة سيراميكا بنصف النهائي

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

السوبر المصرى بيراميدز الزمالك الاهلي وبيراميدز بيراميدز والزمالك سمير محمود عثمان

مواد متعلقة

كهربا يعود لإثارة الأزمات.. لاعب الأهلي اعترض بشكل غير لائق ورفض رد التحية.. تغريمه مليون جنيه.. إنهاء إجراءات ترحيله للقاهرة.. وعرضه للبيع قبل غلق باب القيد

جدو لـ حكم الـ VAR في مباراة الزمالك وبيراميدز: يا رب تعرف تنام كويس

عبد الله السعيد يداعب أحمد فتحي: كان نفسي تلعب أمامي النهارده، وتعليق مفاجئ لـ شيكابالا

عبد الله السعيد بعد التأهل لنهائي السوبر: الفرق الكبيرة فقط تستطيع العودة للمباراة

السوبر المصري، أحمد القندوسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

الرمادي يلقي محاضرة للاعبي سيراميكا والفريق يتجه لمواجهة الأهلي بالسوبر المصري

جماهير الزمالك تهاجم محمد معروف بالسوبر المصري (فيديو)

السوبر المصري، رمضان صبحي والشيبي يقودان تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية