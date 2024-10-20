الإثنين 21 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: وضعنا خططا لضرب أي مكان يهددنا في الشرق الأوسط

طائرات جيش الاحتلال،
طائرات جيش الاحتلال، فيتو

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري: وضعنا خططا هجومية تستهدف كل مكان في الشرق الأوسط يمثل تهديدا لنا.

قصف على الضاحية الجنوبية فى لبنان لاستهدف ممول حزب الله

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سنستهدف مواقع ممول حزب الله خلال ساعات، مشيرا إلى نية استهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة.

فى ذات السياق، أفاد موقع واللا العبري، إن الهجوم المتوقع الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت سيشمل عددا كبيرا من المباني.

تفاصيل مقتل قائد اللواء 401 فى غزة على يد القسام 

وتطرق متحدث جيش الاحتلال، إلى مقتل قائد اللواء 401، وإصابة قائد كتيبة بجروح خطيرة، إلى جانب ضابطين آخرين بمعارك جباليا.

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