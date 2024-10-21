نور ياسر أول محترف مصري بالسعودية يسجل في مرمى الهلال بدوري الشباب (فيديو)

يعد نور ياسر حشيش، لاعب منتخب مصر 2005 ومدافع شباب محايل السعودي، أول محترف مصري يسجل في مرمى فريق الهلال بالدوري السعودي الممتاز للشباب.

وسجل نور حشيش لاعب محايل هدفا رائعا في مرمى الهلال عن طريق رأسية مميزة في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-1.

وكان نور حشيش قد احترف في صفوف محايل السعودي مطلع الموسم الجاري قادما من نادي الترسانة.

ويلعب نور ياسر حشيش رفقة فريق محايل 2005 في الدوري السعودي الممتاز للشباب ويقدم مستويات مميزة من أول الموسم.