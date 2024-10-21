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رياضة

أخطاء قاتلة وضغوط نفسية، أحمد أيوب يهاجم لاعبي الأهلي وكولر بسبب الأداء أمام سيراميكا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد أحمد أيوب، نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الزمالك ضد بيراميدز كانت بطيئة للغاية، وهو عكس ما حدث في لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا كانت المواجهة سريعة للغاية والأحمر كان محظوظًا بتسجيل هدف مبكر بخطأ دفاعي.

وقال أيوب عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي ارتكب أخطاء دفاعية كثيرة بالقرب من مرمى مصطفى شوبير، وهناك خطورة كثيرة كانت على مرمى الأهلي، ووضح أن هناك ضغوطا نفسية كبيرة على اللاعبين، الأهلي لم يكن في أفضل مستوياته، لكن الفريق حسم الفوز بشخصية لاعبيه".

وأضاف: "مارسيل كولر قام بإجراء تغييرات عديدة في العناصر الأساسية وطريقة اللعب، وهو ما جعل هناك حالة خلل واضحة داخل الفريق، ولعب أمام سيراميكا بطريقة 4-2-3-1 وشارك أفشة كصانع ألعاب، وإمام عاشور كان موجودا في مركز الجناح ولم يكن موفقا في اللقاء واكتفى بالظهور في لعبة واحدة سددها وارتطمت بالعارضة".

وواصل: "سيراميكا كليوباترا فريق جيد ويلعب بجماعية واستحوذ كثيرًا على الكرة وكان من الممكن أن يفوز باللقاء، ولكن شخصية الأهلي حسمت اللقاء، وأعتقد أن كولر كان يركز على لقاء الزمالك في نهائي السوبر المصري، أم أنه قام بإراحة اللاعبين لشعورهم بالإجهاد خصوصا الدوليين".

وأكمل: "طاهر محمد طاهر سجل هدفين وقاد الأهلي للفوز، رغم أنه لا يجيد كل مهام رأس الحربة الصريح، ولكن الفريق تمكن من الانتصار في النهاية".

وأشار إلى أن مواجهة بيراميدز والزمالك، تحت قيادة محمد معروف كان بها بعض الأخطاء غير المؤثرة والحكم ظهر مهزوزا في بعض الحالات.

 

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