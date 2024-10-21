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خارج الحدود

غارة إسرائيلية عنيفة بمحيط مطار بيروت الدولي

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على لبنان، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات في محيط مطار بيروت بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية اليوم.

 أعمدة الدخان في محيط مطار بيروت الدولي 

وأوضحت أنه تصاعدت أعمدة الدخان في محيط مطار بيروت الدولي جراء غارات إسرائيلية.

غارة استهدفت مركز الدفاع المدني

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن 7 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الآن.

كما أضاف المصدر الأمني الذي طلب عدم كشف هويته أن ضربتين أصابتا أهدافا قريبة من المطار، خلال غارات إسرائيلية على مناطق في الضاحية الجنوبية، وفق وسائل إعلام رسمية لبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن عدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغ 11، منها واحدة قريبة من مطار رفيق الحريري الدولي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فى وقت سابق اليوم الأحد، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، بالقرب من جسر المشاة على أوتوستراد دير الزهراني - النبطية، ما إدى إلى تدمير جزء منه، وسقوط شهيد من الهيئة، مشيرة إلى أن تدمير جسر المشاة أدى إلى انقطاعه فى إتجاه الزهراني وصيدا، وعملت لاحقا فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة على فتح الطريق.

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