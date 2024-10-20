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خارج الحدود

اكتملت الاستعدادات للهجوم الكبير، صحيفة عبرية تكشف عن تأهب إسرائيل لضرب إيران

إيران وإسرائيل، فيتو
إيران وإسرائيل، فيتو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إن جميع الاستعدادات في إسرائيل لضرب إيران اكتملت، وإن الهجوم سيكون كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار الرد الإيراني المحتمل.

 

ضرب إيران واستمرار الحرب في لبنان

ولفتت المصادر، وفق الصحيفة العبرية، إلى أن المجلس الوزراي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيناقش اليوم الأحد ضرب إيران واستمرار الحرب في لبنان وتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأكدت المصادر المطلعة أن "الافتراض في إسرائيل هو أن إيران سترد على الهجوم، وهناك استعدادات بالفعل لذلك".

وكانت "يديعوت أحرونوت" أفادت في تقرير، السبت الماضى، بأن إسرائيل تواصل استعداداتها لشن هجوم على إيران، حتى بعد مقتل رئيس حركة حماس يحيى السنوار في غزة.

 

متى سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني؟

وقالت الصحيفة إن المعضلة الإسرائيلية تكمن في الإجابة عن هذه الأسئلة: ماذا سيكون الهدف، كيف سيتم تنفيذ العملية – وأيضا ماذا سيكون الرد الإيراني؟

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضي، في مؤتمر صحفي: "نعلم كيف ومتى سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني".

وتحدث التقرير عن "الاستعداد العسكري المتزايد من جانب إسرائيل والولايات المتحدة وإيران".

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