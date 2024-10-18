السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة هآرتس: نتنياهو يرى الفرصة سانحة لإمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

مقاتلات إسرائيلية،
مقاتلات إسرائيلية، فيتو

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه بمجرد أن ينزاح الحديث عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار سيتحول الاهتمام الدولي إلى الجبهة الإيرانية.

إسرائيل تستعد لضرب إيران 

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن إسرائيل تهدد بالرد قريبا على إطلاق إيران 181 صاروخا باليستيا على إسرائيل في الأول من أكتوبر والذي كان في حد ذاته ردا على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية وزعيم حزب الله حسن نصر الله.

وتدرس إسرائيل خيار الضربة التي من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد وزيادة التوتر بين إيران وإسرائيل وربما تؤدي إلى ضربات قد تشمل برنامج إيران النووي.

 

txt

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

txt

ثأرا لـ السنوار، جماعة الحوثي تهدد إسرائيل برد عسكري مؤلم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إسرائيل إيران حماس يحيى السنوار

مواد متعلقة

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

ثأرا لـ السنوار، جماعة الحوثي تهدد إسرائيل برد عسكري مؤلم

نتنياهو يجري مشاورات حكومية بشأن إيران والأسرى بعد استشهاد السنوار

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية