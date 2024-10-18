صحيفة هآرتس: نتنياهو يرى الفرصة سانحة لإمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه بمجرد أن ينزاح الحديث عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار سيتحول الاهتمام الدولي إلى الجبهة الإيرانية.

إسرائيل تستعد لضرب إيران

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن إسرائيل تهدد بالرد قريبا على إطلاق إيران 181 صاروخا باليستيا على إسرائيل في الأول من أكتوبر والذي كان في حد ذاته ردا على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية وزعيم حزب الله حسن نصر الله.

وتدرس إسرائيل خيار الضربة التي من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد وزيادة التوتر بين إيران وإسرائيل وربما تؤدي إلى ضربات قد تشمل برنامج إيران النووي.