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رياضة

السوبر المصري، سيراميكا يبحث عن هدف التعادل أمام الأهلي بعد 75 دقيقة (صور)

الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا

يتقدم النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

 وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

تشكيل الأهلي  أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى:  شوبير 

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم  وعمر كمال 

خط الوسط:إمام عاشور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق 

الهجوم: أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر 

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي 


فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج -  احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يشارك سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية. 

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