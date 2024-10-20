الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

فضيحة الوثائق الأمريكية والضربة الصهيونية على إيران!

ميدل إيست سبكتيتور، اسم الموقع الصحفي القريب من إيران الذي نشر الوثائق الأمريكية التي تتناول أسرارا ومعلومات عن الهجوم الصهيوني المحتمل علي إيران.. البنتاجون أمر بإجراء تحقيق حول التسريب.. وهذا في ذاته يعني أن هناك وثائق فعلا تسربت! ويعني أن هناك تجسسا أمريكيا على العدو فعلا!

 

فالمعلومات لم يسلمها العدو الإسرائيلي إلى الجانب الأمريكي، بل حصل عليها الثاني وفق أجهزته ومخابراته، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا، ودفع في اتجاه أن التسريب متعمد من بعض خصوم العدو الإسرائيلي داخل البنتاجون! 

 

 

أو لمعلومات رصدها الأمريكان تؤكد إصرار العدو الصهيوني علي ضرب منشآت نووية أو نفطية بخلاف ما تريده الولايات المتحدة، فجاء التسريب متعمدا للضغط على الجانب الصهيوني! وهو الاحتمال الأقل خطورة، حيث أن الاحتمال الثاني يعني اختراقا إيرانيا للولايات المتحدة!

 
التسريب يتحدث عن الاستعدادات للضربة  بنوعين من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الطائرات، الأول هو ROCKS، والثاني إسمه Golden Horizon، يعلن عنه للمرة الأولي وغير معروف المزايا، لكن قطعا سيكون مثل الأول يمكن إطلاقه من بعد وكلاهما شديد التدمير وطبعا يحب أن يمتلكا القدرة على الهروب من الرادارات!


وعلى كل حال.. واستكمالا لهذه السلسلة من المقالات فالتكنولوجيا هي أساس المعركة القادمة.. ويجب افتراض الأسوأ مع السلوك المحتمل من الكيان، الذي لن يتورع عن استخدام أي شيء حتي لو محرم دوليا.

لكن المؤكد أنه يبحث عن وسيلة لإحداث شلل في الأجهزة الالكترونية في إيران كلها وليس في إدارة الحرب الالكترونية وحدها، وفيها طبعا الدفاع الجوي.. حتى تكون عمياء لا ترى الصواريخ ولا المسيرات.

 

المعنى في قصف بيت نتنياهو!

ضرب إيران.. الخطوة الأولى!

 

والثاني هو ضرب مخازن الصواريخ البالستية ذاتها وتحديدا مخزون الصواريخ الفرط صوتية الوحيدة القادرة على اختراق منظومة ثاد الأمريكية للدفاع الجوي.. والتي لن تحدث أي ضربة إلا بعد نصبها كاملة!
هل تملك إيران مواجهة ذلك؟! أم أن الضربة ستؤدي إلى تدمير إيران وتركيعها؟! 
للحديث بقية..

العدو الإسرائيلي الصواريخ الباليستية الولايات المتحدة إسرائيل إيران الهجوم الصهيوني المحتمل علي إيران الصواريخ الفرط صوتية الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

السنوار.. ماذا جرى؟!

قبل الضربة الصهيونية علي إيران!

لعاشر مرة.. الحل الأمثل لحوادث السيارات!

رحل من ثأر لرياض.. وداعا البطل سمير نوح!

نهاية الأمم المتحدة!

الأكثر قراءة

تطورات أزمة ثلاثي الزمالك بعد واقعة الاعتداء علي إداري إماراتي (فيديو)

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

مشهد غريب، إمام عاشور يستعجل الغندور لإنهاء مباراة الأهلي وسيراميكا

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

الكشف عن أسباب تصادم قطار بضائع بسيارة نقل بمزلقان ميناء دمياط (صور)

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف وكسب الثروات

المزيد
الجريدة الرسمية