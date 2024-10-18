السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

ضرب إيران.. الخطوة الأولى!

في الضربتين الإيرانيتين السابقتين على العدو الصهيوني توقفت المطارات في الأرض المحتلة عن العمل.. ظن الكثيرون أن هجومًا سيبرانيًّا إيرانيًّا يسبق الهجوم الصاروخي.. بينما الحقيقة أن العدو بنفسه من يوقف العمل بنظام الملاحة العالمي المعروف جي بي إس، والهدف أن تضل الصواريخ طريقها ولا تصل إلى أهدافها!


وقبل أكثر من عام أكد أوليج ستاريكوف العقيد المتقاعد بالمخابرات الأوكرانية في تصريحات لأحد القنوات الإلكترونية الأوكرانية نقلتها وقتها روسيا اليوم، أن قوات بلاده لا تستطيع التشويش على الصواريخ الروسية العاملة بنظام جلوناس للملاحة الدولية، لأنها لا تملك وسائل حرب إلكترونية قادرة على ذلك! وبذلك نعود إلى ما قلناه قبل سنوات بضرورة التعامل في مصر مع هذا النظام دون الاعتماد علي جي بي إس وحده!


وكالة فارس الرسمية قالت في أبريل وفي أكتوبر إن إيران لا تستخدم منذ 12 عامًا أي نظام ملاحة دولي معروف! السؤال: أي نظام ملاحة تستخدمه إيران؟! هل جلوناس الروسي؟! أم الصيني بايدو؟! لا نعرف.. لكنَّ الدقة التي أطلقت بها الصواريخ لا يمكن اعتمادها على الخرائط القديمة أو الأنظمة البدائية للتوجيه التي كانت موجودة قبل الأقمار الصناعية!


معرفة النظام شرط أساسي للهجوم الصهيوني المنتظر، لأنها الخطوة الأولى للتشويش عليه لتصبح أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية عمياء مشلولة تتفاجأ بالضربة دون القدرة على التعامل معها، خاصة مع وجود الطائرة F35 القادرة على التهرب من الرادارات، والقادرة أيضًا بمدى طيرانها على الوصول إلى إيران!

السنوار.. ماذا جرى؟!

قبل الضربة الصهيونية علي إيران!


السؤال: إذا كان ذلك ممكنًا مع إيران فهل ممكن مع أقمارها الصناعية؟! وإذا كان ذلك ممكنًا فهل ممكن مع أقمار روسيا والصين؟! والأخير يطرح السؤال: ما مدى اتفاقيات إيران مع روسيا والصين عسكريًّا وإستراتيجيًّا؟! الغموض سيد الموقف حتى في الاتفاق على الدفاع عن إيران فقط وليس دعمها في ضرب الآخرين! الأسئلة عديدة.. والبحث عن إجاباتها مستمر!

الأقمار الصناعية العدو الصهيوني إيران الهجوم الصاروخى الضربة الصهيونية الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

لعاشر مرة.. الحل الأمثل لحوادث السيارات!

رحل من ثأر لرياض.. وداعا البطل سمير نوح!

نهاية الأمم المتحدة!

الضربة الإسرائيلية.. اختبار للصين وروسيا وليس لأمريكا!

بلطاي المعاصر!

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية