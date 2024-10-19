المعنى في قصف بيت نتنياهو!

ماذا يعني الوصول إلي بيت نتنياهو في قيساريا؟ يعني مباشرة أن هناك وحدة خاصة مسئولة عن إدارة معارك الطائرات التي بغير طيار، تمتلك القدرات علي الاجتماع والتخطيط والتواصل مع قياداتها واتخاذ القرارات المهمة وتكليف آخرين بها ووضعها علي مسار التنفيذ!



وماذا يعني وضعها علي مسار التنفيذ؟! بعني امتلاك التكنولوجيا التي تحدد بيت رئيس وزراء العدو تحديدا دقيقا، ثم إطلاق الطائرة الأنسب التي تتخفي من الرادارات تستخدم بطاريات مشحونة بالكهرباء، فلا ترصد حراريا، تحمل مقذوفات ثم تتحول هي نفسها بعد إطلاقها إلي مقذوف بانقضاضها علي الهدف!



وماذا يعني ذلك كله؟! يعني القدرة بذات الطريقة علي الوصول إلي أي مكان.. قبل بيت الإرهابي المذكور وصلت الطائرات بالطريقة ذاتها إلي مطعم جنود العدو، وفي لحظة تناول الطعام أي أعلي لحظة يتجمع فيها الموجودون بالقاعدة! من يصل إلي هذه الأماكن دون ظهوره علي شاشات الرادار ودون القدرة علي إسقاطه يمكنه أن يفاجئ الجميع بضرب مؤسسات وأماكن مهمة.. مهما كانت.. ومهما كان دورها!



ما الرسالة؟! نتنياهو الذي تعهد بإعادة سكان شمال الأرض المحتلة.. هو نفسه لن يعود إلي بيته.. لا يستطيع أصلا الآن العودة إليه.. يمكنه فقط أن يغني "أنا لن أعود إليه"!