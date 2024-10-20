محافظ دمياط يتابع انضباط العمل بمحطات الوقود والمنظومة التموينية بالمخابز

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة جهود الحملات التى تم تنفيذها بالشراكة بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من انضباط العمل بمحطات الوقود وتوافر الأرصدة من المواد البترولية، علاوة على انضباط المنظومة التموينية بالمخابز ومستودعات الغاز.

وذلك على خلفية قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية واعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط بنطاق المحافظة اعتبارًا من الجمعة الماضية.

المرور علي المواقف للتاكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

مرور مستمر على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة إجراءات وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة

هذا وتزامنًا مع تلك الجهود، تم متابعة العمل داخل مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة وبدء وضع الملصقات متضمنة التعريفة وخط السير على الزجاج الأمامي والخلفي لكل سيارة، وأيضًا وضع لافتات بذلك داخل كل موقف.

المرور علي محطات البنزين والغاز للتاكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة

والجدير بالذكر إعلان محافظة دمياط عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة الجديدة على ارقام غرفة عمليات المحافظة" ١١٤" و" ٢٢٦٤١٢١" أو التواصل من خلال تطبيق الواتس اب بمكتب السيد محافظ دمياط على رقمى ٠١٥٥٦٦٨١١١١ و٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢والخط الساخن لإدارة المرور على رقم ١٣٦