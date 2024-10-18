بعد زيادة أسعار البنزين، محافظ دمياط يعتمد تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة (صور )

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة، كما اعتمد تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي وذلك بفتح العداد الكيلو الأول من ٩ جنيهات إلى ١٠ جنيهات والكيلو الذى يليه من ٢.٧٥ جنيه إلى ٣ جنيه، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم..

محافظ دمياط يعتمد تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق المحافظة ويؤكد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمتابعة الدورية.

تسعيرة الركوب الجديدة بين الخطوط في دمياط

وفى هذا السياق،، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمتابعة الدورية على المواقف للتأكد من وضع ملصقات تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة ووضع لوحات إرشادية بذلك داخل المواقف، والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موجهًا بتنفيذ حملات مستمرة على محطات الوقود للتاكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر وأيضًا متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحدد .

المحافظ يعلن تسعيرة الركوب الجديدة بين الخطوط في دمياط

محافظ دمياط يؤكد عن متابعة الموقف بشكل دورى على مدار ٢٤ ساعة من خلال غرفة العمليات بالمحافظة

و أكد" محافظ دمياط " عن متابعة الموقف بشكل دورى على مدار ٢٤ ساعة من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،

" محافظ دمياط " يعلن عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة الجديدة على الأرقام (١١٤) و(٢٢٦٤١٢١) ومن خلال تطبيق الواتس اب على أرقام ٠١٥٥٦٦٨١١١١/

٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢ والخط الساخن لإدارة المرور (١٣٦)"

كما أعلن المحافظ عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة من خلال ارقام غرفة عمليات المحافظه" ١١٤" و" ٢٢٦٤١٢١" أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب الخاص بمكتب السيد المحافظ (٠١٥٥٦٦٨١١١١)

(٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢) والخط الساخن لإدارة مرور دمياط (١٣٦)