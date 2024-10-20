حملة مكثفة لإزالة الإشغالات عن حرم الطريق بحي أول بالإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بالاشتراك مع قوات إنفاذ القانون، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة عددا من شوارع الحي، وهي شوارع سعد زغلول، وشارع مصر، ومنطقة نمرة ٦، وشارع الثلاثيني.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

نتائج الحملة المكبرة

وأسفرت الحملات عن، التحفظ على ١٢٢ كرسيا، ٢٠ طقطوقة، وإستاندات، وتم تحرير ١٥ محضر إشغال طريق.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

عودة الانضباط للشارع

يأتي ذلك في إطار الحرص على عودة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية وحفظ حق المواطن في رصيف آمن.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

و بناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الحملات

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 12 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى الاول من نوفمبر 2024، وتتوالى باقي المراحل حتى تنتهي في 27 ديسمبر 2024.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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