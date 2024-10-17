جامعة بنها الاهلية تعلن إدراج منهج "المشاركة المجتمعية" ضمن المقررات والمنح المقدمة للطلاب

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد.

بنها الأهلية، توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع المتظمات الدولية



واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بتقديم التهنئة للقيادة السياسية ومنسوبى الجامعة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن انتصارات ذكرى حرب أكتوبر ستظل فخرًا واعتزازًا لكل المصريين ورمزا للعزة والكرامة لبطولات وطنية سطر فيها قواتنا المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر.



واستعرض رئيس الجامعة خلال الجلسة أهم الأنشطة والفعاليات التى نظمتها الجامعة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة لأبنائها الطلاب.

وناقش مجلس جامعة بنها الاهلية عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والإدارية ومنها: النظر في إدراج مقرر خدمة تطوعية ومشاركة مجتمعية ضمن مقررات الجامعة الاجبارية للوائح الدراسية لكليات الجامعة، وكذلك المنح التى تقدمها الجامعة للطلاب المتميزين والمتفوقين فى مختلف المجالات.



كما استعرض المجلس أيضا توقيع مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدد من الجامعات الدولية فى مجال التبادل الطلابي والتدريب وتبادل أعضاء هيئة التدريس والمشاركة في البحث العلمي وعمل برامج علمية مشتركة فى مختلف التخصصات.



وخلال الجلسة وافق المجلس على تشكيل مجلس شئون خدمة المجتمع والبيئة بالجامعة، وتشكيل لجنة لوضع امتحانات القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرامج الفنون البصرية والتصميم للعام الجامعي 2024/ 2025.

كما وافق المجلس أيضا على مقترح الهيكل الرئيسي لخطة التحول الرقمي والحوكمة الذكية لتطوير الخدمة الالكترونية وذلك فى إطار إنشاء تطبيق الرد الآلي على كافة الاستفسارات لطلاب ومنسوبى الجامعة.

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