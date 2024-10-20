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اقتصاد

مستثمرو المشروعات يطالب البريكس بتفعيل دور القطاع الخاص

علاء السقطي، فيتو
علاء السقطي، فيتو

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة  دول تجمع البريكس  بدعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى من جميع الدول الأعضاء  وإنشاء لجان خاصة به تدعم التواصل الفعال لتحقيق أعلى استفادة من هذا التجمع الاقتصادى الذى يحمل فرصا غير مسبوقة لكسر الحواجز والتحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد  فى بيان له اليوم  أن مصر  يمكنها أن تكون شريكا اقتصاديا قويا لجميع دول تجمع البريكس  محققة دفعة تنموية وحركة تجارية وصناعية لجميع الشركاء.

وأضاف أن  عقبات التعاون الفعالة بين دول البريكس حاليا تأتى من عدم توفير مظلة رسمية تجمع  القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى الاقتصادية تمكنها من دراسة سبل التعاون الفعال على أرض الواقع، بالاضافة الى التحديات التى  تمر بها مصر فيما يخص توافر الدولار وارتفاع قيمته لمستويات  قياسية  والتى تعرقل كل محاولات التعاون بين دول البريكس التى تتم بالدولار.

وطالب السقطى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بالبدء فى إجراءات طرح عملة موحدة  صاردة من " بنك البريكس " البنك التنموى الجديد  الخاص بالدول الأعضاء والذى أعلن عنه أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس أمس الأول.

وأضاف أن تسهيل المعاملات المالية بين الدول الأعضاء  ببدائل أخرى بعيدا عن الدولار سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة على كل الأطراف.

 

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