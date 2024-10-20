سري للغاية.. تسريب وثائق عن خطة إسرائيل لضرب إيران بمساعدة عيونها الخمسة.. أمريكا تحقق في الخرق الاستخباراتي

بعد التسريبات الخطيرة التي شهدتها الساعات الماضية حول خطط إسرائيلية مرتقبة لضرب مواقع إيرانية، ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي نفذ مطلع الشهر الحالي، أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن فتحت تحقيقا.

تسريب خطط إسرائيلية مرتقبة لضرب مواقع إيرانية

وكشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن تحقيقا فتح لمعرفة كيفية تسريب تلك الوثائق السرية التي تقيم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران.

كما أشار مسؤول أمريكي رابع إلى أن هذه الوثائق تبدو حقيقية، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" اليوم الأحد.

وأوضح أحد المسؤولين أن التحقيق سيبحث أيضًا كيفية الحصول على هذه المستندات، وما إذا كان أحد أعضاء مجمع الاستخبارات الأمريكية سربها عمدًا أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى، مثل الاختراق أو القرصنة.

كذلك سيشمل التحقيق البحث والتدقيق في إمكانية حصول اختراق لمعلومات استخباراتية أخرى.

وأردف المسؤول أنه كجزء من هذا التحقيق، يعمل المسؤولون على تحديد من كان لديه حق الوصول إلى الوثائق قبل نشرها.

العيون الخمسة لإسرائيل

وكانت تلك الوثائق التي نسبت إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية ووكالة الأمن القومي، كشفت أن إسرائيل تواصل تحريك أصولها العسكرية للقيام بضربة ردًا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في الأول من أكتوبر، بمعاونة "عيونها الخمس" أي الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.

ونشرت تلك المستندات التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، عبر حسابات على تليجرام أمس، ثم تطرقت إليها شبكة "سي أن أن" و"أكسيوس" لاحقا.

تفاصيل خطط هجوم تل أبيب المتوقع على إيران

وكشفت وثيقة استخباراتية أمريكية تفاصيل خطط هجوم تل أبيب المتوقع على إيران، ردا على قصف طهران إسرائيل في مطلع أكتوبر الجاري.

الوثيقة الأمريكية، المكونة من صفحتين، نشرها موقع محسوب على إيران في منصة "تليجرام"، ولم تنفها الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل.

وتكشف الوثيقة استعدادات في إسرائيل لـمهاجمة إيران بصواريخ "باليستية جو-أرض" تطلق من الجو من طراز "جولدن هورايزون" و"روكس" مع إطلاق مسيرات.

وتكشف الوثيقة أيضا نقل إسرائيل صواريخ باليستية إلى مطاري "رامات ديفيد" و"رامون" في سرية تامة لإطلاقها من طائرات "إف 15 إي"، كما تشير إلى تمارين للتزود بالوقود في السماء وإعداد طائرات مسيرة لاستخدامها في الهجوم.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي "أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم البالغ إزاء تسريب وثيقتين للمخابرات الأمريكية تتناولان الاستعدادات الإسرائيلية لشن هجوم على إيران نشرهما حساب تابع لإيران على تليجرام".

وأضاف "رفضت وزارة الدفاع الأمريكية ومكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكي التعليق على الوثائق المسربة، لكنهما لم ينفيا صحتها".

وتابع "قال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى إن مؤسسة الدفاع كانت على علم بالتسريب ونظرت إليه بخطورة كبيرة، حدث التسريب بينما كانت إسرائيل تكمل استعداداتها للرد على إيران، ويبدو أنه محاولة للتأثير عليه أو تعطيله".

نص الوثيقة المسربة

وجاء النص الحرفي للوثيقة السرية المنسوبة للاستخبارات الأمريكية:

إسرائيل: تواصل القوات الجوية الإسرائيلية الاستعدادات لشن هجوم على إيران وتجري تمرينا ثانيا لاستخدام القوة الكبيرة، 15-16 أكتوبر 2024.

واصلت القوات الجوية الإسرائيلية التعامل مع الصواريخ الباليستية التي تطلق من الجو، وعمليات الطائرات دون طيار السرية، وأجرت تمرينا ثانيا لاستخدام القوة الكبيرة من 15 إلى 16 أكتوبر 2024، وفقا لتحليل الصور.

وسلمت القوات الجوية الإسرائيلية ما لا يقل عن 16 صاروخا باليستيا من طراز Golden Horizon، وما لا يقل عن 40 صاروخا باليستيا من طراز IS02 (Rocks) منذ 8 أكتوبر، وفقا لتحليل الصور.

واصلت القوات الجوية الإسرائيلية تسليم الصواريخ الباليستية في مطار هاتسيريم الجوي في 15 أكتوبر 2024.

وضعت القوات الجوية الإسرائيلية شاشات إخفاء فوق ستة مداخل لملاجئ الطائرات المحصنة من طراز F-151 على ساحة تأهب في 16 أكتوبر، مما يشير إلى حدوث مناولة للصواريخ الباليستية في منطقة الملاجئ.

لا يمكننا التمييز بين ما إذا كان هذا النشاط مرتبطا بصواريخ IS02 (Rocks) أو الصواريخ الباليستية Golden Horizon، ومع ذلك وصلت ثلاث عربات نقل محتملة مرتبطة بالصواريخ الباليستية Golden Horizon في ملاجئ طائرات منفصلة مجاورة لمجمع الملاجئ المحصنة للطائرات من طراز F-15I، ولم نلاحظ زيادة في عدد الأفراد في منطقة مناولة الصواريخ الباليستية في مطار هاتسيريم في 16 أكتوبر.

من المحتمل أن القوات الجوية الإسرائيلية تعاملت مع صواريخ جو-أرض في مطار رامات ديفيد ومطار رامون من 15 إلى 16 أكتوبر.

تعاملت القوات الجوية الإسرائيلية مع صاروخ أرض-جو مجهول الهوية في مطار رامون في 15 أكتوبر، وكان الصاروخ أرض-جو مجهول الهوية أمام مخبأ طائرات محصن يرتبط عادة بتوليد الذخائر الموجهة بدقة.

وفي قاعدة مطار رامون وصلت عربة ذخيرة واحدة ربما مزودة بمعدات مناولة الصواريخ إلى منطقة الصواريخ الباليستية في 16 أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى احتمال حدوث مناولة للصواريخ الباليستية.

وفتحت القوات الجوية الإسرائيلية شاشة حظيرة العمليات RA-01 والبوابة المؤدية إلى منطقة عمليات RA-01، مما يشير إلى أن هيكل طائرة RA-01 كان في طريقه إلى أو من منطقة العمليات في الساعة 17:31 يوم 15 أكتوبر.

في 16 أكتوبر، لوحظ وصول أفراد ومعدات أرضية إلى منطقة عمليات RA-01، مما يشير إلى حدوث نشاط قبل أو بعد الوصول.

واصلت القوات الجوية الإسرائيلية إجراء تدريب للتزود الجوي بالوقود في مطار رامون من 15 إلى 16 أكتوبر.

أجرى سلاح الجو الإسرائيلي تمرينا للتزود الجوي بالوقود في 15 أكتوبر، وهو التمرين الثاني من نوعه منذ 13 أكتوبر، ومن المرجح أن يمارس عمليات التزود بالوقود جوا والبحث والإنقاذ القتالي بعدد كبير من الطائرات.

وشمل التمرين ما لا يقل عن ثلاث طائرات صهريج من طراز KC-707، وطائرة إنذار مبكر من طراز G-550 Gulfstream محمولة جوا، وربما طائرات مقاتلة.

طائرات KC-707 وطائرات G-550 Gulfstream المشاركة في تمرين التزود الجوي بالوقود هي حزمة مماثلة لما استخدمه سلاح الجو الإسرائيلي لإجراء ضربات بعيدة المدى في اليمن في 29 سبتمبر.

استعدادات الذخائر ونشاط الطائرات دون طيار

إسرائيل: تواصل قوات الدفاع الإسرائيلية في 16 أكتوبر 2024 الاستعدادات الرئيسية للذخائر ونشاط الطائرات دون طيار السري على الأرجح لضربة على إيران.

لا يمكننا التنبؤ بشكل قاطع بحجم ونطاق الضربة على إيران، ويمكن أن تحدث مثل هذه الضربة دون مزيد من الإنذار للاستخبارات الجغرافية المكانية.

واصلت القوات الجوية الإسرائيلية التعامل مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تطلق من الجو في 16 أكتوبر.

وفقا لتحليل الصور، تعاملت القوات الجوية الإسرائيلية مع ما لا يقل عن 16 صاروخا باليستيا من طراز Golden Horizon وما لا يقل عن 40 صاروخا من طراز 1502 Rocks منذ 8 أكتوبر.

كما حافظت القوات الجوية الإسرائيلية على جاهزية طائرات التزود بالوقود والدعم الجوي، ومن المرجح أنها أجرت تدريبا على التزود بالوقود الجوي في 15 أكتوبر.

ظلت جميع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتوسطة والعليا منتشرة.

واصلت القوات الجوية الإسرائيلية عمليات الطائرات دون طيار السرية في 16 أكتوبر، تمكنت الطائرات دون طيار السرية الإسرائيلية من المراقبة السرية بعيدة المدى في إيران وفي جميع أنحاء المنطقة.

لم نلحظ أي نشاط لصواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز Jericho II في 16 أكتوبر، من المرجح أن تكون إسرائيل قد أطلقت صواريخ باليستية في الأول من أكتوبر، ونحن نفتقر إلى أي مؤشرات على انتهاء عملية الإطلاق.

ومن المؤكد أن إطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى هو دفاعي، ولم نلاحظ أي مؤشرات على أن إسرائيل تنوي استخدام سلاح نووي.