السبت 19 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بعد محاولة اغتياله، نتنياهو يوجه رسالة تهديد لـ إيران

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران هي من حاولت  القضاء عليه وعلى زوجته سارة نتنياهو.

نتنياهو يوجه رسالة لطهران بعد محاولة اغتيالة

ووصف نتنياهو محاولة طهران القضاء عليه وعلى زوجته بـ "الخطأ الفادح"، وادعي نتنياهو: " الإيرانيون الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا "خطأ فادحا"، وهذا لن يمنعني وإسرائيل من معركتنا.

وهدد نتنياهو أن كل من يمس بالإسرائيليين سيدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.

واختتم نتنياهو كلامه قائلًا: "سنواصل القضاء عليكم، وإعادة رهائننا من غزة، وضمان سلامة مواطنينا في الشمال، وسنحقق جميع أهداف الحرب التي حددناها لأنفسنا، ونغير الأمن الإقليمي لسنوات عديدة قادمة".

 

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