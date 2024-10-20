الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الدور الاجتماعي المفقود للصحافة! (1)

لماذا لا تستثمر الصحف والمواقع الإلكترونية التطور المذهل لوسائل الاتصال في تعميق التواصل مع الجماهير والاستماع لشكاواهم، ونقل معاناتهم للحكومة لحظة بلحظة عن طريق خط ساخن يتلقى اتصالات الناس، كما كنا نفعل في جريدة الجمهورية التي سبقت زمانها بقسم الخدمات الصحفية الذي شرفت بتأسيسه والإشراف عليه قبل ربع قرن.
 

ما أشد حاجة الناس لمن يستمع لمشكلاتهم وأنينهم مع الغلاء وسوء الخدمات الصحية ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها المستمر ناهيك عن معاناتهم مع الدروس الخصوصية وغيرها وغيرها!
صدقوني ستحقق الصحف ومواقعها بمثل هذا الخط الساخن تفاعلا كبيرا وانتشارا أوسع ومصداقية أكبر لدى الجمهور، الذي سيشعر بأن هناك من يهتم به ويصغي لمعاناته. 


أقول هذا عن تجربة عشتها خلال مشواري الصحفي الطويل الذي مررت خلاله بمحطات كثيرة، بعضها كان علامة فارقة في حياتي؛ وشأني شأن كل مجتهد في عمله ومخلص لمهنته اجتهدت وجاهدت منذ تعييني محررًا صحفيًا بجريدة الجمهورية.. 

حتى ترقيت لكل المناصب بالكفاءة والجدارة وليس بالأقدمية التي خلقت سيولة جعلت معظم الأقسام بالصحف نوابًا لرئيس التحرير مقابل محرر واحد في هذا القسم أو ذاك، ترقيت من محرر إلى رئيس قسم مرورًا بنائب رئيس تحرير، ثم نائب أول لرئيس التحرير، ثم رئيسًا للتحرير؛ فرئيسًا لمجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر(الجمهورية).. 

 

لكن مسيرتي الصحفية على كثرة محطاتها فإن أكثر ما أعتز به هو قسم الخدمات الصحفية المتميزة  "139 جمهورية" الذي كلفني الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب، بالإشراف عليه فترة طويلة إلى جانب مهامي الصحفية الأخرى.. 

 

وكان هذا القسم أيقونة صحفية جماهيرية سبقت زمانها تكنولوجيًا وجماهيريًا؛ باستحداث لون صحفي جديد للصحافة العربية؛ هو صحافة المواطن الذي شارك وقتها في صناعة الخبر والتحقيق والتقرير وحتى الحوادث التي كانت تصل لمسامع الجريدة قبل أن تعلم بها الأجهزة المعنية ذاتها باستخدام الهاتف قبل أكثر من عقدين وقبل أن يتربع المحمول وتطبيقاته على عرش التكنولوجيا. 


كانت البداية قبل ثلاث سنوات من انتقال "الجمهورية" لمبناها الفخم الذكي تصميمًا وتجهيزًا في شارع رمسيس؛ حيث ولدت الفكرة وخرجت إلى النور بين جنبات المبنى العتيق للجمهورية بشارع زكريا أحمد، وقد وافقت على مهمة تأسيس والإشراف على هذا القسم الجديد ؛ شريطة اختيار جميع أعضائه صحفيين وإداريين بنفسي.. 

وعلى رأسهم الزميلة القديرة جمالات يونس لتكون نائبة لي لما تتميز به من الكفاءة وحسن الإدارة والحسم والجدية والمهنية.. وبالفعل وقعنا البروتوكول مع وزارة الاتصالات في 14من أكتوبر عام 2000.. 

 

وبدأنا العمل في العام التالي مباشرة وانخرط معنا أكثر من 100 صحفي وإداري بعضهم من داخل المؤسسة وبعضهم من خارجها، وكلهم فتحوا بيوتًا من العمل في هذ القسم الجديد، واجتهدوا في عملهم حتى انتشروا في أقسام الجريدة صعودًا للديسك المركزى، وتولي مهام قيادية بالصحيفة.  

ولا أبالغ إذا قلت إن من عملوا في قسم "139 جمهورية" مارسوا كل فنون العمل الصحفي؛ فهم يأتون بالخبر الجديد، والتحقيق السريع، والمتابعة اليومية وصياغة الموضوعات في ديسك خاص بهم جرى فيه تجهيز ومراجعة كل المادة الصحفية قبل إرسالها للديسك المركزي تمهيدًا لنشرها بالصحيفة.

 

تحريك الأسعار هل يحل المشكلات المتراكمة؟!

العارفون حقًا!


كان كل من عمل في (139 جمهورية) يملك الصلاحية والقدرة على الاتصال بكبار المسئولين والمحافظين والوزراء، بل وإحضارهم إلى الجريدة ليديروا بأنفسهم حوارًا مباشرًا مع المواطنين عبر الهاتف ليتلقوا استفسارات الناس وشكاواهم وتنفيذ مطالبهم.. فهل يمكن لصحف اليوم أن تؤدي هذا الدور الاجتماعي المفقود؟!

جريدة الجمهورية دار التحرير للطبع والنشر صحافة المواطن المواطن 139 جمهورية الكاتب الصحفي على هاشم فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

عدوك الذي لا تراه!

صرخة من محب لبلده!

الاستيراد الاستفزازي والحلول الواجبة!

أين إعلامنا وصحافتنا من روح أكتوبر؟! (2)

أين إعلامنا وصحافتنا من روح أكتوبر؟! (1)

الأكثر قراءة

السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

السيسي: الظروف المحيطة بالمنطقة أدت لفقداننا حوالي 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

منوعات

المزيد

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية