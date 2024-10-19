جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين في غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل جنديين اثنين في شمال قطاع غزة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

مقتل جنديين إسرائيليين في قطاع غزة

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم السبت، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في بيت هيلل شمالي إسرائيل.

وقبل وقت سابق من اليوم تم استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت شمال إسرائيل، كما قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني في بيانه: "إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا جنوبي لبنان بقذائف مدفعية".

وفي وقت سابق من اليوم استهدفت مسيرة تابعة لحزب الله منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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