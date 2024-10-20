محافظ الدقهلية يتفقد أسعار السلع والخدمات الطبية بمدينة منية النصر (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد بجولة مفاجئة بمدينة منية النصر للتأكد من الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين.

جولة لمحافظ الدقهلية يمنية النصر

حيث تفقد سوق الخضار والفاكهة لمتابعة الأسعار، كما تفقد العمل داخل أقسام مستشفي منية النصر المركزي والتقي بالمواطنين المترددين واستمع الي آرائهم حول الخدمه المقدمه ووجه بسرعة إنهاء إجراءات علاج علي نفقة لإحدي المواطنات.

إلزام البائعين بالإعلان عن الأسعار



وشدد " مرزوق " علي رئيس مدينة منية النصر بإلزام البائعين بالإعلان عن الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين لمحاربة غلاء الأسعار، وكلفه بتكثيف المرور علي الأسواق والمنافذ ومراجعة جميع الأسعار.

تقديم الرعايه الطبيه للمرضي والمترددين علي أكمل وجه

ووجه" المحافظ " لمدير مستشفي منية النصر بتقديم الرعايه الطبيه للمرضي والمترددين علي أكمل وجه وانهاء قوائم الإنتظار وتوفير الادويه والمستلزمات وحسن استقبال التعامل مع المرضي واستقبال المواطنين.

تكثيف العمل داخل كافة القطاعات الخدمية



كما وجه " مرزوق " لرئيس منية النصر بتكثيف العمل داخل كافة القطاعات الخدمية وتقديم جميع الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم، وتكثيف العمل في ملف النظافة والتصالح علي مخلفات البناء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ