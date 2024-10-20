محافظ الدقهلية يجري جولة تفقدية مفاجئة على المواقف

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه صباح اليوم الأحد بجولة تفقدية مفاجئة علي موقف قولنجيل بمدينة المنصورة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة المقررة ولصق الاسيتكارات بالتعريفة الجديدة، واستوقف عدد من سيارات التاكسي.

وشدد على إعادة معايرة العداد وتشغيله مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المخالفين بعد انتهاء المهلة المقررة نهاية الأسبوع، كما شدد على سائقي السرفيس على عدم تقسيم الخطوط وإلا يستعرضون لأقصى أنواع المحاسبة.



استدعاء أكثر من 30 سيارة سرفيس وميني باص لنقل الطلاب

وأمر المحافظ المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة علي الفور باستدعاء أكثر من 30 سيارة سرفيس وميني باص لنقل الطلاب والمواطنين من موقف قولنجيل وتقاطع شارع الإمام محمد عبده مع قناة السويس بسبب التزاحم الشديد وعدم وجود سيارات نقل داخلية كافية.



تكثيف تواجد سيارات السرفيس بالمواقف

ووجه مرزوق بتكثيف تواجد سيارات السرفيس بالمواقف العمومية داخل مدينة المنصورة أثناء فترة الصباح لنقل الطلاب إلى الجامعات ونقل المرضى إلى المستشفيات ونقل العاملين إلى مقر عملهم ونقل المواطنين لتلقي خدماتهم.

لن اسمح باستغلال المواطنين



وقال المحافظ: لن أسمح باستغلال المواطنين وسيتم محاسبة المخالفين للتعريفة المقررة ومقسمي الخطوط وسيتم فرض غرامات فورية قدرها 600 جنيه في المرة الأولى وفي حالة تكرار المخالفة سيتم إلغاء خط السير ووقف ترخيص السيارة.

الجولات المفاجئة مستمرة علي المواقف

وأكد مرزوق أن جولاته المفاجئه مستمرة على المواقف العموميه والخطوط الداخليه لإعادة الانضباط إليها وعدم مخالفة التعريفه وتقسيم الخطوط وإلزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد.

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