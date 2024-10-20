مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية "يوم الفخر" للموسم الثاني

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام احتفالية "يوم الفخر" للموسم الثاني لعام 2024، وذلك في إطار الاحتفال بالذكري ال 51 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من طلاب مختلف المدارس بالإسكندرية والذي وصل عددهم نحو 514 طالبًا.

وتضمنت الاحتفالية جلسة توعوية قدم من خلالها شرحًا مبسطًا لمجموعة من الشخصيات العسكرية المؤثرة من قادة حرب أكتوبر، وعقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وفترة حكمه. واختتمت الفعالية بمسابقة بين الطلاب تضمنت مجموعة من الأسئلة عن حرب أكتوبر، وتم تكريم الفائزين بشهادات تقدير.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تستهدف من خلال هذه الفعالية تعزيز الحس الوطن لدي طلاب المدارس من خلال أنشطة وجلسات توعوية خاصة بأحداث حرب أكتوبر المجيدة ورموزها.