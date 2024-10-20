الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

الموعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024، يقدم لكم موقع فيتو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز وكيفية مشاهدتها ببطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات اليوم الأحد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

واستقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق الزمالك في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويأتي تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك في السوبر المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي.

في خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، رمضان صبحي، مصطفى فتحي.

في خط الهجوم: إبراهيم عادل، وفيستون ماييلي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمي ومحمود بنتايك وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر في خط الدفاع ومحمد شحاته وعبدالله السعيد وناصر ماهر وزيزو وميشالاك في خط الوسط وسيف الجزيري في خط الهجوم.

تاربخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

وتستعرض فيتو تاريخ المواجهات المباشرة بين الزمالك وبيراميدز في كل البطولات

- لعب الفريقين 19 مباراة في كل البطولات

- فاز الزمالك 10 مرات وتعادل 8 مرات وانهزم مرة واحدة

- سجل الزمالك 34 هدف واستقبل 17 هدفا

- أكبر فوز 3-0 في نهائي كأس مصر 2018-2019 (يوسف اوباما وأشرف بن شرقي2)

و3-0 في الدور الثاني للدوري موسم 2021-2022 (زيزو وسيف الجزيري وشيكابالا)

- أكبر هزيمة 0-1 في الدوري موسم 2018-2019 (علي جبر)

جوائز السوبر المصري

ومن المنتظر أن يحصل الفائز بلقب كأس السوبر المصري على مبلغ 250 ألف دولار (أي حوالي 12 مليون جنيه مصري)

ويحصل الوصيف على 125 ألف دولار (حوالي 6 ملايين جنيه)

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مبلغ 75 ألف دولار (حوالي 3 ملايين جنيه و600 ألف) أما صاحب المركز الرابع والأخير سيحصل على 50 ألف دولار (ما يقرب من 2.5 مليون جنيه مصري).