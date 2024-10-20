الأحد 20 أكتوبر 2024
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

فريق الزمالك،فيتو
فريق الزمالك،فيتو

 يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمي ومحمود بنتايك وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر في خط الدفاع ومحمد شحاته وعبدالله السعيد وناصر ماهر وزيزو وميشالاك في خط الوسط وسيف الجزيري في خط الهجوم.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي اليوم الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر  الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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