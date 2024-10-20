محافظ القليوبية: إسناد أعمال رصف الطرق للشركات المتخصصة والمتميزة

أعلن المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية أنه تقرر التوسع في إسناد أعمال رصف الطرق المختلفة بالمحافظة من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة والتي لها سابقة اعمال متميزة من خلال تعاقدات ومناقصات جاري إعدادها لضمان التنفيذ الجيد دون أخطاء تنفيذية بمستوى عالي جدا بهدف تقديم طرق متميزه وصالحة انشائية وفنيا بكفاءة عالية.

وأشار محافظ القليوبية خلال رئاسته للمجلس التنفيذي بالمحافظة اليوم إلى أنه هناك 6 شركات كبري في مجال الطرق سحبت كراسات الشروط للمناقصات الكبري في مشروعات تصل استثماراتها بالخطة 360 مليون جنية طرق رصف وانترلوك مشيرا أن هذا النظام الجديد سيساهم في تحسين حالة تنفيذ الطرق هندسيا من خلال إمكانيات هذه الشركات الكبري مع إسناد أعمال الاشراف علي التنفيذ للمتخصصين في مجال الطرق بجامعة بنها كشريك فني لمتابعة التنفيذ وفق المواصفات القياسية.

ووجه محافظ القليوبية المسئولين بعدم استغلال حصيلة رد الشئ لأصله في أي طريق بالمحافظة لطريق اخر مشيرا إلي ضرورة أن يتم إعادة توجيه الحصيلة للطريق التي تم تحصيلها له وليس طريق آخر حتي يتسنى الاستفادة من هذه الحصيلة.